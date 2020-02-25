محمد بن مسعود - الدمام - بسبب موجة الغبار ولسلامة الطلاب والطالبات أكدت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج تعليق الدراسة غدًا الأربعاء في كل مدارس المحافظة. وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها على "تويتر" إنه "بناءً على التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بموجة الغبار التي تمر بها المنطقة وآثاره المترتبة، ولسلامة الطلاب والطالبات فقد وجّه سعادة مدير #تعليم_الأفلاج د. محمد آل مغيرة، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء 2 / 7 / 1441هـ". 25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 11:53 PM بسبب موجة الغبار ولسلامة الطلاب والطالبات Advertisements تعليق الدراسة غدًا في كل مدارس الأفلاج تعليق الدراسة غدًا في كل مدارس الأفلاج أكدت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج تعليق الدراسة غدًا الأربعاء في كل مدارس المحافظة. وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها على "تويتر" إنه "بناءً على التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بموجة الغبار التي تمر بها المنطقة وآثاره المترتبة، ولسلامة الطلاب والطالبات فقد وجّه سعادة مدير #تعليم_الأفلاج د. محمد آل مغيرة، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء 2 / 7 / 1441هـ". الكلمات المفتاحية ، تعليق الدراسة غدًا في كل مدارس الأفلاج ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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