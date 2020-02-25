محمد بن مسعود - الدمام - لسوء الأحوال الجوية وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات علقت إدارة تعليم محافظة الخرج، الدراسة في جميع مدارس التعليم العام التابعة لها في محافظتي الخرج والدلم ليوم غد الأربعاء. وقالت إدارة تعليم الخرج في بيانٍ لها إنه نظراً للحالة الجوية والمناخية الحالية والأثار المترتبة عليها وحرصاً على سلامة الجميع، وبناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة المتوقعة ليوم غد الأربعاء؛ فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام في محافظتي الخرج و‫الدلم ‏ليوم غد الأربعاء الموافق 2 / 7 / 1441هـ.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 11:33 PM لسوء الأحوال الجوية وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات Advertisements "تعليم الخرج" يعلق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام "تعليم الخرج" يعلق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام علقت إدارة تعليم محافظة الخرج، الدراسة في جميع مدارس التعليم العام التابعة لها في محافظتي الخرج والدلم ليوم غد الأربعاء. وقالت إدارة تعليم الخرج في بيانٍ لها إنه نظراً للحالة الجوية والمناخية الحالية والأثار المترتبة عليها وحرصاً على سلامة الجميع، وبناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة المتوقعة ليوم غد الأربعاء؛ فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام في محافظتي الخرج و‫الدلم ‏ليوم غد الأربعاء الموافق 2 / 7 / 1441هـ.

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