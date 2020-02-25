محمد بن مسعود - الدمام - نظرًا لموجة الغبار المتوقع استمرارها وجه مدير عام التعليم بالرياض بتعليق الدراسة يوم الأربعاء في مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها: رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.

جاء ذلك بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية وموجة الغبار الحالية المتوقع استمرارها والآثار المترتبة عليها، وما رأته اللجنة 25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 11:14 PM نظرًا لموجة الغبار المتوقع استمرارها Advertisements "تعليم الرياض" تُعلِّق الدراسة يوم غد الأربعاء "تعليم الرياض" تُعلِّق الدراسة يوم غد الأربعاء وجه مدير عام التعليم بالرياض بتعليق الدراسة يوم الأربعاء في مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها: رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.

جاء ذلك بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية وموجة الغبار الحالية المتوقع استمرارها والآثار المترتبة عليها، وما رأته اللجنة الكلمات المفتاحية ، "تعليم الرياض" تُعلِّق الدراسة يوم غد الأربعاء ،

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