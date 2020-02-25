شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. السعودية تعلن خفض رسوم العمالة للوافدين وإعفاء هذه الفئات كليًا من رسوم المرافقين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، الهدف من تخفيض رسوم العمالة في المصانع، ولماذا لم يشمل مرافقيهم، واقتصر فقط على العاملين في المصانع دون العاملين في شركات التوزيع.

قد يهمك ايضاً:

نسي رقمه السري فخسر 55 مليون دولار في غمضة عين .. شاهد تفاصيل “القصة المأساوية“ لتاجر كبير!

تسريبات جديدة تضع زوج نانسي عجرم في خطر كبير بشأن قتيل “الفيلا“.. الوضع مقلق للغاية!



شاهد.. حسني مبارك يبكي بحرقة ثلاث مرات قبل وفاته.. والأخيرة كانت هي الوداع (فيديو)



إنجي خوري تنشر “صورة مثيرة“ لولي العهد محمد بن سلمان.. وتستفز السعوديين بتعليق أكثر إثارة.. لن تصدق ماذا قالت؟؟ شاهد

أول ظهور للإعلامي السعودي داوود الشريان بعد إعلان اعتقاله.. شاهد من كان برفقته؟ (صورة)

بكل جرأة.. فنانة خليجية تعترف: عندي مناطق بارزة في جسمي وسويت لها تجميل وهكذا أصبح شكلها! (فيديو)

رسميًا.. السعودية تعلن خفض رسوم العمالة للوافدين وإعفاء هذه الفئات كليًا من رسوم المرافقين

الكشف لأول مرة عن تسبب ”عبادة دينية غامضة” بتفشي فيروس كورونا المميت..! (تفاصيل صادمة)

عروس تعقد قرانها على عريس أخبره الأطباء أن المتبقي من عمره أسابيع فقط بسبب مرضه الخبيث.. وقبل انتهاء المدة حدثت المفاجأة

Advertisements

فيروس #كورونا يظهر في 7 دول عربية حتى الآن.. تعرف عليها؟



عاجل : وفاة رئيس دولة عربية قبل قليل.. شاهد من يكون؟



أقوى أمير مقرب من “الملك سلمان“ ينقلب على سياسة محمد بن سلمان.. والأخير يأمر الجيش بمهاجمته.. ماذا يحدث الآن؟

ظهور صارخ مذيعة MBC “لجين عمران“ تثير الجدل.. وأناقة “باذخة“ تهز مواقع التواصل الاجتماعي (شاهد)



مذبحة كبرى في الأردن بعد لحظات من وصول أمير قطر إلى البلاد (فيديو)

بعد نجوى قاسم.. وفاة إعلامية شهيرة داخل شقتها والتحقيقات تكشف مفاجأة صادمة عن سبب الوفاة!



تعرف على العقوبة القاسية التي فرضتها قناة العربية على مذيعتها الشهيرة "منتهى الرمحي" بسبب ضحكها الهيستري على الهواء (فيديو)



أسد يلتهم “جاموس ضخم“بسرعة لا تصدق.. وحينما أوشك على افتراسه حدثت الصدمة!.. (فيديو لأصحاب القلوب القويه فقط)



حلا الترك كبرت وازداد وزنها.. وملابسها تسبب لها الإحراج أمام الجماهير (شاهد الفيديو)



وقال الخريف في لقائه ببرنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية"، إن الهدف من قرار تخفيض رسوم العمالة لمدة 5 سنوات هو خروج قطاع الصناعة بأدوات مستدامة، كما يستهدف أيضاً حماية وحدة الإنتاج التي يتنافس فيها المستورد.

وأضاف أن القرار لم يشمل شركات التوزيع والسائقين والعاملين في عمليات ما بعد التصنيع، لأن المنافسة فيها تكون واحدة، فالمنتج المحلي أو المستورد لا بد في النهاية أن يوزع، كما لم يشمل القرار مرافقي العامل؛ لأن التحدي في الصناعة في نوعية العمالة، فليس بالضرورة أن يكون للعامل مرافقون.

وبخصوص شركات تأجير العمالة، أشار إلى أنهم يعملون بهذا الخصوص مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لأن هذه الشركات تقوم بدور ممتاز وتحل العديد من المشاكل، وهم حريصون عليها.

وتابع هدفنا من تخفيض رسوم العمالة أن نحمي وحدة الإنتاج المحلي التي ينافسها المستورد، ولم يشمل التخفيض رسوم المرافقين؛ لأن العامل ليس بالضرورة أن يكون لديه مرافقين.