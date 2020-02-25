- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الحبيب: هذا أكبر أسباب الوسواس القهري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحبيب: هذا أكبر أسباب الوسواس القهري
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد البروفيسور واستشاري الطب النفسي طارق الحبيب، أن النوم القهري مرض عضوي له أدوية، لكن إذا لم يعالج فقد يتسبب في أمراض نفسية.
وتابع الحبيب، خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن المعالجة النفسية أكثر قدرة من المعالج الرجل على التفاعل مع الطفل في حالة الصمت الاختياري، وأن قلق الانفصال أحد أنواع القلق عند الأطفال دون السابعة من عمرهم.
وأضاف: أقوى وأكبر سبب من أسباب الوسواس القهري هو البعد الوراثي، وأفضل أن أسمي هذا المرض النفسي “الاستحواذ القهري”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الحبيب: هذا أكبر أسباب الوسواس القهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.