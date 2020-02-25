الحبيب: هذا أكبر أسباب الوسواس القهري

2020-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد البروفيسور واستشاري الطب النفسي طارق الحبيب، أن النوم القهري مرض عضوي له أدوية، لكن إذا لم يعالج فقد يتسبب في أمراض نفسية.

Advertisements

وتابع الحبيب، خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن المعالجة النفسية أكثر قدرة من المعالج الرجل على التفاعل مع الطفل في حالة الصمت الاختياري، وأن قلق الانفصال أحد أنواع القلق عند الأطفال دون السابعة من عمرهم.

وأضاف: أقوى وأكبر سبب من أسباب الوسواس القهري هو البعد الوراثي، وأفضل أن أسمي هذا المرض النفسي “الاستحواذ القهري”.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر