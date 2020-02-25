كيف سيؤثر إنتاج حقل الجافورة على أرامكو ؟

2020-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أمين الناصر، أن الإنتاج المستقبلي لحقل الجافورة للغاز سيكون له أثر مالي إيجابي على أرامكو.

وأضاف الناصر، في مقابلة مع قناة “العربية”، أن الإنتاج من هذا الحقل سيقلل من الاعتماد على حرق النفط لتوفير الطاقة وتحلية المياه، حيث يساعد التحول إلى الغاز في قطاع الكهرباء والمنافع في المملكة بتخفيض حرق ما معدله 800 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام وزيت الوقود والديزل.

وقال الناصر: إن أرامكو ابتكرت طريقة للتكسير باستخدام ماء البحر، مما سيذلل عقبة نقص المياه اللازمة للتكسير في الصحراء، والغاز الصخري غير التقليدي يستهلك كميات كبيرة جدًّا من المياه مقارنة بالغاز التقليدي، ولذلك اعتمدنا بشكل كبير بأن تطوير الحقل يكون عن طريق استخدام مياه البحر، وهذا عامل إيجابي، خصوصًا أن تطوير الحقول في أمريكا الشمالية ومناطق أخرى تستخدم فيه المياه السطحية أو الجوفية، إلا أننا في السعودية سنعتمد على البحر بالحفر أو التكسير الهيدرولوجي.

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ولفت الناصر إلى أن المشروع قد يحول المملكة إلى مصدر للغاز أيضًا.

وأوضح أن أرامكو حفرت 150 بئرًا منذ 2013 في حقل الجافورة للغاز الصخري لإعداد خطة التطوير.

وأضاف: “حقل الجافورة مر على عدة مراحل، وبدأنا بالاستكشاف أولًا منذ عام 2013. بعد الاستكشاف تأتي التجارب، وحتى الآن حفرنا 150 بئرًا في الجافورة، وهذه الآبار تقوم عليها تجارب عديدة وأجهزة معامل فصل مؤقتة عند مجموعة من الآبار هذه لدراسة مدى الجدوى، بالإضافة لأنه غاز صخري وغير تقليدي هناك حاجة لتكسير هيدروليكي، وهو ما يحتاج لخبرات وتقليل للتكلفة للوصول إلى المرحلة التي وصلنا لها الآن بالوقت الحالي والتي أصبحت مجدية اقتصاديًّا من خلال تقليل التكلفة”.

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