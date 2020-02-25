شكرا لقرائتكم إنارة LED في شوارع رفحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-25 إنارة LED في شوارع رفحاء تمتاز بالجودة متابعات الخليج 365 - واس تنفذ بلدية محافظة رفحاء ممثلةً بإدارة الخدمات قسم الصيانة والكهرباء أعمال إعادة تأهيل إنارة عدد من الشوارع في المحافظة باستبدال إنارة الشوارع التقليدية بأخرى مرشدة للطاقة تعمل بتقنية LED، التي تمتاز بالجودة والاستهلاك المنخفض والعمر الافتراضي الطويل.

وشملت استبدال عدد 734 فانوساً، واستبدال 1300 لمبة، وصيانة 45 عاموداً، واستبدال 12 أخرى، واستبدال كيابل بطول 1400 متر. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنارة LED في شوارع رفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.