السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يكافح العمى في الغابون

شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يكافح العمى في الغابون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، الاثنين، حملته الطبية التطوعية الثانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في الغابون.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قدم الفريق الطبي التطوعي في اليومين الأول والثاني من الحملة في مدينة فرانسفيل بالكشف على 2726 حالة، وإجراء 142 جراحة لإزالة الماء الأبيض، وتوزيع 500 نظارة طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلًا جراحيًا.

وكان فريق المركز التطوعي قد اختتم بنجاح المرحلة الأولى من الحملة في مدينة ليبرفيل الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الحملات الطبية ضمن سلسلة البرامج التطوعية التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان المحتاجة بتوجيهات من الحكومة السعودية، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي.