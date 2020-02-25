شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق الهندسية للجيش الوطني تتلف مئات الألغام من مخلفات الحوثيين في محافظة حجة والان مع التفاصيل

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