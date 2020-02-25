الملك وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في وفاة مبارك

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال الملك: «علمنا بنبأ وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة مبارك، قال خلالها: «تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

اقرا أيضًا:

Advertisements

الرئاسة المصرية ناعية حسني مبارك: أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة

مغردون سعوديون ينعون مبارك: كان سدًا منيعًا ضد المد الإيراني والإخواني

مناسبات عسكرية واجتماعية وحوادث ربطت حسني مبارك بشهر فبراير