لجنة بالشورى تطالب الطيران المدني بتخفيض التذاكر لـ«فئتين»

طالبت لجنة «النقل والاتصالات وتقنية المعلومات» بمجلس الشورى، الهيئة العامة للطيران المدني، بتحفيز الشركات الناقلة، لتقديم مزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك في توصيات اللجنة خلال جلسته العادية الـ«26» من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء؛ حيث طالبت في تقرير مرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بوضع خطة استراتيجية زمنية شاملة وطموحة، وذات أولويات محددة لتخصيص قطاعات وأنشطة الطيران المدني متزامنة مع وضع سياسات عامة ومحفزة لجذب الاستثمارات داخليًّا وخارجيًّا، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى الحد من تجزئة المشروعات، باعتماد سياسة ترسية تكامل مشروعات الهيئة على شركة متخصصة مؤهلة، كما أكدت على الهيئة ضرورة رفع كفاءة صيانة الطائرات وخدمات المطارات الأرضية، والعمل على تطوير وتوسعة مطار الطائف لتكامله مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ للتخفيف من وطأة زحام المطارات في مواسم الحج والعمرة والسياحة وفق رؤية المملكة 2030.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء المجلس تأخرًا في الرد على الشكاوى المقدمة للهيئة العامة للطيران المدني من قبل المتعاملين مع شركات الطيران، فيما طالب أحد الأعضاء الهيئة بسرعة إنشاء مطار الطائف الجديد للتخفيف من الازدحام في مواسم الحج والعمرة، ورأى آخر أن تجزئة عقود المشروعات التي تنفذها الهيئة سيسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويحد من ما يسمى «عقود الباطن» وما تخلفه من آثار سلبية تتمثل في تأخر المشروعات وضعف جودتها بعد تسلمها.

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