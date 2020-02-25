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محمد بن مسعود - الدمام - عُين راكان بن سعود بن محمد الايداء، أميرًا للفوج الثامن والثلاثين، بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
ورفع "الايداء" خالص شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز.
وأعرب "الايداء" عن عظيم امتنانه لهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً المولى -عز وجل - العون والسداد على أداء الأمانة، وأن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 06:44 PM
عُين راكان بن سعود بن محمد الايداء، أميرًا للفوج الثامن والثلاثين، بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
ورفع "الايداء" خالص شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز.
وأعرب "الايداء" عن عظيم امتنانه لهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً المولى -عز وجل - العون والسداد على أداء الأمانة، وأن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
، "الايداء" أميرًا للفوج الـ38 بالحرس الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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