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أفاد المتحدث الرسمي باسم "صحة الشرقية" أسعد سعود، في تصريحات لـ"الخليج 365" بأن "صحة الشرقية" تتابع الاستعدادات الاحترازية لمواجهة "كورونا" الجديد منذ الإعلان عن أول حالة ظهرت بالصين.
وقال "سعود": نواصل هذه الجهود بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، والتنسيق مع الإدارات المختصة بوزارة الصحة إلى مضاعفة استعدادات المنافذ البرية والبحرية والجوية؛ لكونها خط الدفاع الأول للوقاية من الأمراض المُعدية.
وأضاف: وجّهت إدارة المنافذ بمتابعة جاهزية مهامها لمواجهة وفادة المرض من خلال منافذ الدخول وعلى مدار ٢٤ ساعة.
وأردف: عقدت "صحة الشرقية" عدة اجتماعات برئاسة مدير عام "صحة الشرقية" الدكتور إبراهيم العريفي وأعضاء من القيادة والتحكم ومكافحة العدوى وإدارة المنافذ وإدارات مختصة من التجمع الصحي الأول.
وأشار إلى التأكيد على جميع الإدارات ذات العلاقة بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع القادمين عبر مختلف منافذ المنطقة وفقًا للوائح الصحية الدولية.
وتابع "سعود": "صحة الشرقية" سوف تواصل دورها باهتمام لمتابعة سير عملها بكل منافذ المنطقة؛ لمنع وفادة فيروس "كورونا" المستجد إلى المملكة.
صحة الشرقية فيروس كورونا الجديد
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 06:15 PM
تعهّدت بمضاعفة استعدادات المنافذ البرية والبحرية والجوية"صحة الشرقية" لـ"الخليج 365": سنمنع دخول أي حالة مصابة بـ"كورونا"
أفاد المتحدث الرسمي باسم "صحة الشرقية" أسعد سعود، في تصريحات لـ"الخليج 365" بأن "صحة الشرقية" تتابع الاستعدادات الاحترازية لمواجهة "كورونا" الجديد منذ الإعلان عن أول حالة ظهرت بالصين.
وقال "سعود": نواصل هذه الجهود بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، والتنسيق مع الإدارات المختصة بوزارة الصحة إلى مضاعفة استعدادات المنافذ البرية والبحرية والجوية؛ لكونها خط الدفاع الأول للوقاية من الأمراض المُعدية.
وأضاف: وجّهت إدارة المنافذ بمتابعة جاهزية مهامها لمواجهة وفادة المرض من خلال منافذ الدخول وعلى مدار ٢٤ ساعة.
وأردف: عقدت "صحة الشرقية" عدة اجتماعات برئاسة مدير عام "صحة الشرقية" الدكتور إبراهيم العريفي وأعضاء من القيادة والتحكم ومكافحة العدوى وإدارة المنافذ وإدارات مختصة من التجمع الصحي الأول.
وأشار إلى التأكيد على جميع الإدارات ذات العلاقة بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع القادمين عبر مختلف منافذ المنطقة وفقًا للوائح الصحية الدولية.
وتابع "سعود": "صحة الشرقية" سوف تواصل دورها باهتمام لمتابعة سير عملها بكل منافذ المنطقة؛ لمنع وفادة فيروس "كورونا" المستجد إلى المملكة.
، "صحة الشرقية" لـ"الخليج 365": سنمنع دخول أي حالة مصابة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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