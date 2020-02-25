ما مصير السعوديين المصابين بفيروس كورونا في ‏الخليج؟ ‏

وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا لمواطنين سعوديين خارج المملكة إلى 5 حالات، بينهم إصابة واحدة في الكويت، و4 إصابات أخرى في البحرين، فيما جددت وزارة الصحة السعودية تأكيدها عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا داخل أرجاء المملكة.

وعن مصير المواطنين السعوديين المصابين بفيروس كورونا والموجودين حاليًّا خارج المملكة، فقد نوهت وزارة الصحة، عبر موقعها الرسمي على موقع تويتر، بأن هناك تنسيقًا قائمًا مع وزارة الصحة في الكويت لعلاج المواطن المصاب بالفيروس.

المواطن المصاب بفيروس كورونا سيبقى في الكويت

وأوضحت وزارة الصحة أن المواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا سيبقى في الكويت لحين شفائه، وذلك وفقًا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت إصابة مواطن سعودي في الكويت، قادم من إيران بفيروس كورونا الجديد.

ومن جانبها أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت، أن حالة المواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا في دولة الكويت الشقيقة مستقرة، ولا يوجد هناك أي خطورة عليه، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة حالته.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أنه فور علمها بوجود حالة المواطن قامت بإجراء اتصالاتها مع الجهات المختصة في دولة الكويت الشقيقة للاطمئنان على حالته، معربة عن شكرها وتقديرها للجهات المختصة في دولة الكويت على ما يلقاه المواطن من رعاية صحية.

ما مصير الـ4 سعوديات المصابات بفيروس كورونا في البحرين؟

أما عن الأربع مواطنات السعوديات المصابات بفيروس كورونا الجديد، والموجودات حاليًّا في البحرين، فقد أعلنت وزارة الصحة السعودية تنسيقها مع نظريتها البحرينية لعلاجهن في البحرين لحين شفائهن، وذلك وفقًا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وكانت وزارة الصحة البحرينية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بينهم 4 مواطنات سعوديات، وجميعها قادمة من إيران عن طريق دبي، عبر مطار البحرين الدولي.

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وأكدت وزارة الصحة البحرينية أن المواطنين المصابين بفيروس كورونا بمن فيهم الأربع مواطنات السعوديات، يخضعن لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص.

ونوهت وزارة الصحة بأنه تم نقل مرافقي المصابين بفيروس كورونا للمكان المخصص للعزل في البحرين، كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

هل سجلت وزارة الصحة إصابات بفيروس كورونا في المملكة؟

من جانبها جددت وزارة الصحة السعودية تأكيدها بعدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا الجديد داخل أرجاء المملكة العربية السعودية حتى الآن، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 79367 معظمهم في الصين، فيما تعافى منهم 25044، بينما وصل عدد الوفيات إلى 2719 وفاة.

ونوهت وزاة الصحة السعودية، عبر موقعها الرسمي على تويتر، بأنه حتى أمس الإثنين تم فحص 3.195 مسافر من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، وتم فحص 2.293 مسافر من الرحلات الجوية غير المباشرة من الصين.

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