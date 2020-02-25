السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي رئيسة مجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين



الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، رئيسة مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي) الدكتورة نجوزي اكونجو.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية والتنسيق بين الجانبين بهذا الخصوص.

وناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من الموضوعات في الجانب الإغاثي والإنساني، كما استعرض معاليه ما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة من جهود لمكافحة الأوبئة والأمراض الناتجة عن نقص التطعيمات والمصل المضاد في أنحاء العالم.

وعبرت نجوزي عن سعادتها بما شاهدته من إنجازات وأعمال قدمها المركز خلال الفترة الماضية، متطلعة إلى تعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم العمل الإنساني، وخصوصًا في برامج توفير اللقاحات للمحتاجين في دول العالم لمكافحة الأوبئة والأمراض.

//انتهى//

17:47ت م

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