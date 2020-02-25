من هو الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود وزير الرياضة السعودي الجديد؟َ

الثلاثاء 25 فبراير 2020

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، امراً ملكياً قضى بتعيين الأمير/ عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيراً للرياضة.



والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود من مواليد 4 يونيو 1983، الرياض، السعودية، وهو رياضي ورجل أعمال وأحد افراد الأسرة الحاكمة .

والأمير عبدالعزيز هو الابن الثاني للأمير تركي بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وحفيد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود. عين رئيسًا لهيئة الرياضة السعودية عام 2018 بعد إعفاء تركي آل الشيخ لتعيينه رئيساً لهيئة الترفيه.

تخرج الأمير عبدالعزيز من مدرسة الملك فيصل في الرياض في عام 2000، درس العلوم السياسية في جامعة الملك سعود وحصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود في عام 2003.

تخرج أيضاً من مدرسة Formula BMW في البحرين عام 2005م. بعد ذلك، تابع دراسة السياسة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، من عام 2003 لغاية عام 2006.

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درس التسويق في كلية إدارة الأعمال CBA بجامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT، بجدة في عام 2006 وتخرج في عام 2010.

شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة سابقًا، وهو رياضي ورجل أعمال وشارك في عدة سباقات للسيارات وحقق عدة مراكز، فاز ببطولة كأس تحدي بورش جي تي 3 في 2012م .

ويعتبر الأمير عبدالعزيز شريك مؤسس "منصة اتحداك" في لبنان وذلك عام 2011م. وحاز على المركز الأول في سباق كأس اطارات تويو بدبي. وشارك مرتين في سباق الخليج وفاز بالمرتبة الأولى في عام 2014م، و بالمركز الثاني في عام 2015م. كما حاز على درع فخري من الشركة العربية للمواد البترولية "ابسكو". ووقعت شركة شل عقداً معه ليكون السفير الرسمي لها في برنامج "السلامة على الطريق" في المملكة.

شارك في سلسلة سباقات الفورمولا لسباقات فورمولا (2005 - 2006): (متنافس عليها) سباق واحد، المركز الأول. وسلسلة سباقات الفورمولا لسباقات فورمولا (2006 - 2007) وأحتل المركز الثالث في البطولة.

كما شارك في رحلة السرعة 7 البحرين (2006 - 2007) وحصل المركز الثاني لبطولة أوتوكرووس الشاملة.