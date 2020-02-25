شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية .. صدور أوامر ملكية بإعفاء وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 فبراير 2020 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم عدد من الأوامر الملكية بإعفاء وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين قضت بالأتي :

- إعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه. - إعفاء المهندس / إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه . - تعيين صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيراً للرياضة. Advertisements - تكليف معالي الأستاذ / ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله . - يعين معالي الأستاذ / أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة. - يعين معالي المهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار. - يعين معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. - يعين الدكتور / منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعداً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة . - يعين الدكتور / سامي بن محمد بن عبدالعزيز الحمود مساعداً لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

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