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ماجد القصبي.. رجل المهام الصعبة وزيرًا بحقيبتين
متابعات الخليج 365 - سعد البحيري
في المناصب الوزارية من المألوف أن نسمع عن وزير بحقيبة ووزير بدون حقيبة حيث يشير المصطلح الثاني إلى وزير الدولة ونادرًا ما نسمع عن وزير بحقيبتين، لكن هذا الأمر تكرر مع نفس الشخص في المملكة مرتين خلال أقل من عام ونصف.
ماجد القصبي الوزير ذو الحقيبتين
في 27 ديسمبر 2018، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا تضمن إعفاء وزير الشؤون البلدية والقروية آنذاك المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ من منصبه وتعيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيرًا مكلفًا للشؤون البلدية والقروية إضافةً إلى منصبه كوزير للتجارة والاستثمار.
وخلال أكثر من عام بقليل تمكن ماجد القصبي من إدارة المهام في الوزارتين بكفاءة ونقل الأداء في وزارة البلديات إلى مستوى مرتفع بعد الترهل الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة واستحدث العديد من المبادرات البلدية وعمل على تشجيع الاستثمار في القطاع البلدي والتي كان آخرها ملتقى فرص الذي اختتم أعماله أمس.
وبعد أن وضع القصبي وزارة البلديات على المسار الصحيح تم إسناد مهمة القيام بأعمال وزير الشؤون البلدية إلى وزير الإسكان ماجد الحقيل حيث يتجه القصبي إلى مهمة أخرى.
ماجد القصبي وتطوير الإعلام
وفي نفس السياق أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا كريمًا يقضي بإعفاء وزير الإعلام تركي الشبانة وتكليف القصبي بمهام وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله حيث سيكون على عاتقه مهمة الارتقاء بأداء المنظومة الإعلامية في العام الذي ستشهد فيه المملكة انعقاد قمة العشرين برئاسة السعودية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
من هو ماجد القصبي؟
يمتلك الوزير القصبي مسيرة مهنية طويلة ولديه خبرات متنوعة حيث عمل مستشارًا بديوان ولي العهد بمرتبة وزير، وكان قبل ذلك رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد، آنذاك، الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من تاريخ 11 محرم 1433هـ حتى تم إعفاؤه من منصبه في 23 رمضان 1435 الموافق 22 يوليو 2014 م.
تم تعيين ماجد القصبي وزيرًا للشؤون الاجتماعية في عهد الملك سلمان وتحديدًا في ويم 29 يناير 2015 وفي مطلع شعبان عام 1437 هـ تم تعيين ماجد القصبي وزيرًا للتجارة والاستثمار.
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