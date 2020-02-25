السعودية | السعودية.. إعفاء وزير الخدمة المدنية وضم الوزارة إلى العمل والتنمية الاجتماعية

شكرا لقرائتكم السعودية.. إعفاء وزير الخدمة المدنية وضم الوزارة إلى العمل والتنمية الاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أمر خادم الحرمين الشريفين بإعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه. وتضمنت الأوامر الملكية ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة "العمل والتنمية الاجتماعية" ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

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