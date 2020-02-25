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2020-02-25 المملكة ترأس اجتماع مناقشة المركز المالي للجامعة العربية يستعرض الدعم والتبرعات المقدمة للأمانة العامة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية الـ ” 97 ” للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية التابعة لمجلس الجامعة برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش.

وتناقش اللجنة نشاط الأمانة العامة بين دورتي مجلس الجامعة العربية ” 152 – 153 ” والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس والمركز المالي وموقف الدول الأعضاء من سداد أنصبتها والدعم والتبرعات المقدمة للأمانة العامة.

كما يتضمن جدول الأعمال استعراض تقرير الهيئة العليا للرقابة عن حسابات الأمانة العامة لعام 2018 ، وإقرار موازنة المجمع العربي للموسيقى كموازنة مستقلة ابتداءً من موازنة 2021، وكذلك التمديد لبعض رؤساء بعثات جامعة الدول العربية في الخارج، وإنشاء نظام معاشات تقاعدي للموظفين الدائمين في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الدورة 153 لمجلس جامعة الدول العربية المقرر عقدها خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس المقبل. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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