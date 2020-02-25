شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود الطبية» تدعم علاج 50 مريضا بالروماتيزم والان نبدء بالتفاصيل

أبرمت مدينة الملك سعود الطبية اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم، ضمن إطار التفاهم المشترك لمبادرة «قادر»؛ لإجراء عمليات تغيير المفاصل والتأهيل لمرضى الروماتيزم من قوائم الانتظار بالمدينة. ومثل المدينة في الاتفاقية، المدير العام التنفيذي د. أحمد العنزي، فيما مثل الجمعية رئيس مجلس إدارتها د. محمد عمير. وتستهدف الاتفاقية إنشاء برنامج دعم العمليات الجراحية لمرضى الروماتيزم خارج أوقات الدوام الرسمي لـ50 حالة، وذلك لخدمة المرضى المسجلين على قوائم الانتظار للمدينة، والذين يعانون من الفصال العظمي «خشونة المفاصل» نتيجة لأمراض الروماتيزم.

وأكّد د. العنزي أن الاتفاقية تضمّنت بنودا مهمة تخدم المرضى المحتاجين لتغيير المفاصل والمسجلين في قوائم الانتظار بالمدينة، منوهًا بأن تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاع غير الربحي يُعد ضمن الأهداف التي تعمل على تحقيقها المدينة وتنفيذا لرؤية 2030 الداعمة لتحقيق التكامل بين كافة فئات المجتمع وشرائحه المختلفة، مثمّنا دور الجمعية وما تقوم به من خدمات مميزة لمرضى الروماتيزم بالتعاون مع الجهات الداعمة والمانحة ورجال الأعمال.

وحددت الاتفاقية قائمة للأمراض الروماتيزمية، تضم 30 مرضًا.