شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود الطبية» تدعم علاج 50 مريضا بالروماتيزم والان نبدء بالتفاصيل
وأكّد د. العنزي أن الاتفاقية تضمّنت بنودا مهمة تخدم المرضى المحتاجين لتغيير المفاصل والمسجلين في قوائم الانتظار بالمدينة، منوهًا بأن تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاع غير الربحي يُعد ضمن الأهداف التي تعمل على تحقيقها المدينة وتنفيذا لرؤية 2030 الداعمة لتحقيق التكامل بين كافة فئات المجتمع وشرائحه المختلفة، مثمّنا دور الجمعية وما تقوم به من خدمات مميزة لمرضى الروماتيزم بالتعاون مع الجهات الداعمة والمانحة ورجال الأعمال.
وحددت الاتفاقية قائمة للأمراض الروماتيزمية، تضم 30 مرضًا.
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