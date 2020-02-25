شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجوى قاسم.. وفاة إعلامية شهيرة داخل شقتها والتحقيقات تكشف مفاجأة صادمة عن سبب الوفاة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت حسابات كويتية شهيرة بتويتر عن عثور السلطات في الكويت على إعلامية شهيرة جثة هامدة داخل شقتها، عقب اختفائها لأيام فيما كشفت التحقيقات سبب الوفاة وتورط أحد أقاربها.

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بعد نجوى قاسم.. وفاة إعلامية شهيرة داخل شقتها والتحقيقات تكشف مفاجأة صادمة عن سبب الوفاة!



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تأتي هذه الحادثة، شبيهة بحادثة وفاة الإعلامية اللبنانية في قناة العربية، نجوى قاسم، داخل شقتها في دبي.

الصحفي أبو طلال الحمراني نقل تفاصيل الواقعة في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) دون كشف هوية الاعلامية الشهيرة وقال إنه تبين بعد رفع الجثة للطب الشرعي بأنها توفيت نتيجة تعاطي المخدرات.

وأوضح أنه تم إلقاء القبض على شاب متهم بمشاركتها التعاطي ومشتبه بأنه من يجلب المخدرات لها، وتم احتجازه على ذمة التحقيق.

“أبوطلال” لفت إلى أن كل الصدمة في قصة الوفاة قائلا: “الحقير الذي كان يشاركها التعاطي شاب من أقاربها، وقام بتركها بعد أن سقطت ميتة في الشقة نتيجة (أوفردوز) زيادة الجرعة، واغلق الباب عليها”.

وفي اليوم التالي كما يقول الاعلامي الكويتي قام المشبه به بالاتصال على أقاربها، وادعى أنها كانت قد اتصلت عليه سابقا طلبة المساعدة “وعندما عاود الإتصال عليها لم تجب على اتصالاته ويشعر بالقلق، وطلب أن يذهبوا لشقتها للإطمئنان عليها”.

إلا أن إحدى صديقاتها ـ بحسب رواية الصحفي أبوطلال ـ هي من افتقدتها وذهبت إلى شقتها وبعد أن طرقت الباب لعدة مرات اكتشفت أن باب شقتها مغلق لكنه غير مقفل، فقامت بفتحه والدخول، وعثرت على الإعلامية جثه هامدة.

ولم تصدر السلطات أي بيانا رسمي بخصوص هذه الواقعة حتى لحظة كتابة هذه السطور.