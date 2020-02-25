الروساء: آلية محددة لطلب التعويض من شركات الطيران

حدد المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، إبراهيم الروساء «آلية حصول المسافرين جوًّا، على تعويضات من شركات الطيران، في حالة تأخير الرحلات عن مواعيدها المقررة، أو إلغاء الرحلات، وكذا تأخر الأمتعة».

وبيّن الروساء، خلال مقابلة مع برنامج «ياهلا» على «روتانا» أن «لائحة حماية حقوق العملاء» حسمت ملف التعويضات عن الحالات المذكورة، وأن المسافر جوًّا، يمكنه الحصول على تعويض من شركات الطيران في الأحوال المقررة.

وقال الروساء: يمكن لطالب التعويض رفع شكواه عبر شركة الطيران والحصول على رقم للشكوى، وفي حالة عدم الحصول على رد بشأنها خلال 14 يومًا من تقديمها، يمكنه تصعيد الشكوى إلى الهيئة العامة للطيران المدني؛ لتولى التحقيق في موضوع الشكوى.

وحول طريقة تعويض المسافرين عن الرحلات المتأخرة، قال الروساء، إن التعويض يكون نقديًّا، أو من خلال توفير تذاكر بديلة للمسافر المتضرر بشكواه، مشيرًا إلى أن لائحة «حقوق العملاء» طبقت خلال عامي 2018، و2019م؛ وذلك لأن إقرار اللائحة تم في العام 2017م.

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وألزمت الهيئة العامة للطيران المدني، الناقلات الجوّية بدفع تعويضات للمسافرين خلال عامي 2018 – 2019م، تقدر قيمتها بأكثر من 65 مليون ريال سعودي بسبب «فقدان أو تلف أو تأخر استلام الأمتعة، وإلغاء الرحلات، وتأخير الرحلات».

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