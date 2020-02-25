السعودية اليوم / 6335 مستفيدًا من البرامج التوعوية في "إرادة الدمام"



الدمام 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

قدّم مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام (أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية) أكثر من 412 نشاطًا توعويًا خلال العام الماضي، استفاد منها 6335 شخصًا يمثلون عددًا من الجهات الحكومية والمدارس.

ويحرص المجمع على إيصال الرسائل الوقائية والعلاجية من خلال فريق طبي متخصص في مجال الصحة النفسية، وعلاج الإدمان من خلال المشاركة بالفعاليات الصحية والموسمية للتعريف بالمرض النفسي وطرق التعامل مع المريض وأهمية فهم طبيعة المرض، إضافة إلى إيصال رسالة المجمع الوقائية لبرنامج علاج الإدمان.

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08:08ت م

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