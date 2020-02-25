كورونا يقتل 2698 شخصًا.. منهم 35 وفاة خارج الصين

2020-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2663 شخصاً، وذلك حتى نهاية يوم أمس الاثنين، بينما ارتفعت الحصيلة العالمية إلى 2698.

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وأبلغت عدة دول خارج الصين عن وقوع حالات وفاة، ومنها إيران والتي سجلت 12 حالة وفاة، وكوريا الجنوبية وإيطاليا كل منهما 7 حالات، واليابان 4 حالات، وهونغ كونغ حالتين، بينما سجلت الفلبين وفرنسا وتايوان حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة خارج الصين إلى 35 حالة.

بينما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 77658 حالة، بعد تسجيل 508 حالات جديدة، من بينها 499 حالة في هوبي، في حين وصل عدد إجمالي الحالات المصابة عالميًا إلى 80067 حالة.

ولفتت لجنة الصحة الوطنية الصينية إلى خروج 27323 مريضًا من المستشفى بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد.

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