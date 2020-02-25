السعودية اليوم / مقتل عدد من الجنود والمدنيين بهجمات مسلحة في مالي



باماكو 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

قتل أربعة جنود ماليين وجرح ثمانية آخرون بهجوم إرهابي استهدف موقعا للقوات المسلحة في "بامبارا مود" وخلّف خسائر مادية جسيمة، وفق إعلان مصادر بالجيش المالي.

وأضافت المصادر أنه تم إرسال وحدات جوية إلى منطقة الهجوم حيث تمت إعادة السيطرة عليها.

وفي ذات الموضوع، لقي شخصان مصرعهما وقتل آخرون في هجوم نفذه مسلحون على قرية "تمبو " الواقعة وسط مالي.

ونقلت وسائل إعلام أن المسلحين هاجموا القرية ليلا مما تسبب في سقوط القتيلين وإصابة آخرين، والتسبب في أضرار جسيمة بالممتلكات قبل أخذ قطعان ماشية والفرار نحو وجهة مجهولة.

ورغم إعلان الحكومة المالية مرارا استعدادها للحوار مع الجماعات المسلحة من أجل تحقيق السلام في البلاد، إلا أن الهجمات الإرهابية تتزايد في أنحاء متفرقة من مالي، وتؤدي إلى مقتل العديد من المدنيين وعناصر الأمن والجيش الماليين.

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