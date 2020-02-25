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تركي آل الشيخ يصل الرياض بعد رحلته العلاجية

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2020-02-25

تركي آل الشيخ يصل الرياض بعد رحلته العلاجية

بعد رحلة علاجية في أمريكا

متابعات الخليج 365 الرياض

عاد رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، إلى المملكة العربية فجر اليوم، قادمًا من نيويورك بعد خضوعه لعملية جراحية .

ونشر آل الشيخ تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قال بها: “الحمد لله  الحمد الله الحمد الله، الرياض أخيراً”.

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وكان رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، كشف قبل أيام عن قرب عودته إلى المملكة، بعدما تماثل للشفاء عقب رحلة علاجية في الخارج .

وقال آل الشيخ في تغريدته على تويتر: “إن شاء الله راجع خلال هذا الأسبوع لبلدي وأهلي وناسي”.

 

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