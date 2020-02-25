تركي آل الشيخ يصل الرياض بعد رحلته العلاجية

2020-02-25

متابعات الخليج 365 الرياض

عاد رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، إلى المملكة العربية السعودية فجر اليوم، قادمًا من نيويورك بعد خضوعه لعملية جراحية .

ونشر آل الشيخ تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قال بها: “الحمد لله الحمد الله الحمد الله، الرياض أخيراً”.

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وكان رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، كشف قبل أيام عن قرب عودته إلى المملكة، بعدما تماثل للشفاء عقب رحلة علاجية في الخارج .

وقال آل الشيخ في تغريدته على تويتر: “إن شاء الله راجع خلال هذا الأسبوع لبلدي وأهلي وناسي”.

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