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الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من 4 دول
بناء على تعليمات الصحة بعد ظهور حالات مصابة بـ كورونا
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أمس الاثنين وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من جمهورية العراق وجمهورية كوريا الجنوبية ومملكة تايلاند وإيطاليا في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هناك.
وقالت الإدارة في بيان صحفي إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممن كانوا موجودين في العراق خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي قادم من العراق إلى الحجر الصحي.
وأضافت أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من العراق نظراً إلى الوضع الحالي، مشيرة إلى منع نقل ركاب الترانزيت القادمين من العراق.
وفي بيان آخر, أفادت الإدارة بأنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممن كانوا موجودين في كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا في حين سيخضع أي كويتي قادم من هذه الدول للحجر الصحي.
وأضافت أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من هذه الدول نظرا إلى الوضع الحالي.
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