السعودية اليوم / الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق و كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا



الكويت 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من جمهورية العراق و جمهورية كوريا الجنوبية ومملكة تايلاند وإيطاليا في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هناك.

وقالت الإدارة في بيان صحفي إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممن كانوا موجودين في العراق خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي قادم من العراق إلى الحجر الصحي.

وأضافت أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من العراق نظراً إلى الوضع الحالي، مشيرة إلى منع نقل ركاب الترانزيت القادمين من العراق.

وفي بيان آخر, أفادت الإدارة بأنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممن كانوا موجودين في كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا في حين سيخضع أي كويتي قادم من هذه الدول للحجر الصحي.

وأضافت أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من هذه الدول نظرا إلى الوضع الحالي.

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