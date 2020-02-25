السعودية اليوم / توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئاسة أمن الدولة



الرياض30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئاسة أمن الدولة اليوم مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات .

وقّع المذكرة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني لرفع مستوى التعاون التقني في مجالات العمل المشتركة.

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23:59ت م

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