، حملة 80 تفاجئ الأطفال بما لم يكن في حسبانهم.. شاهد ردة فعلهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - على هامش انتشار "حملة_80" التي قامت فكرتها على مكافأة السائقين الملتزمين مروريًّا، لم تغفل الحملة توعية الأطفال المصاحبين لأسرهم لحظة الاستيقاف. وقد لاقت هذه التجربة استحسان الصغار.

ويظهر في الفيديو المرفق ثلاثة أطفال، كانوا برفقة والدهم في جازان، وقام المذيع صلاح الغيدان بتطبيق تجربة حية أمامهم، تثبت أهمية حزام الأمان.

واللافت في الأمر أن الأطفال لم يكونوا على علم بأهمية حزام الأمان؛ الأمر الذي يزيد من مسؤولية الآباء والمربين في تعويد أطفالهم وتعليمهم مفاهيم السلامة داخل المركبة.

الجدير بالذكر أن الإحصاءات تشير إلى أن الحوادث المرورية تتسبب بإصابات مختلفة للأطفال؛ ويعود السبب الأول إلى عدم استخدام كرسي الأطفال للرضع ومَن تتراوح أعمارهم بين 2-4 سنوات، وعدم ربط حزام الأمان للأطفال ممن هم أكبر سنًّا؛ ما يجعل الرقم الأعلى لضحايا الحوادث المرورية في السعودية لصغار السن ومن هم في ريعان الشباب؛ ولذلك جاءت حملة 80 بفكر مختلف عن سائر الحملات؛ إذ يدعمها المرور والمركز الوطني لسلامة الطرق بهدف تحقيق هدف من أهداف رؤية السعودية 2030، الذي نص على أن تكون السعودية بحلول 2030 ضمن أقل 20 دولة غير العالم في نسبة الحوادث المرورية. وهذا لن يتحقق دون وعي السائق الذي تسعى حملة 80 مبكرًا لاستثماره وتكاثره لانتشاره في المجتمع؛ لينعكس على تحقيق إيجابي في الوصول للهدف. حملة 80 حزام الأمان الحوادث المرورية المركز الوطني لسلامة الطرق