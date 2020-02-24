شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة.. هذا هو القيادي الكبير الموالي للإمارات والذي انشق من الحكومة واعلن انضمامه للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الحوثيون صورة تجمع أبو علي الحاكم، القائد العسكري البارز في الجماعة، مع اللواء خالد خليل، مؤسس الحراك التهامي ورئيس عمليات المنطقة العسكرية الخامسة، المدعوم إماراتياً، بعد وصوله إلى صنعاء معلناً انشقاقه عن التشكيلات المسلحة الموالية لأبو ظبي.

قد يهمك ايضاً:

حمار وحشي اكتشف خيانة زوجته له ...وحينما أوشك على الانتقام كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو)



أسد قوي يجامع اثنتين “لبؤات“ في وقت واحد.. شاهد كيف كانت النهاية؟؟

شاهد لحظة إعلان أكثر من “مليون صيني“ الدخول في الإسلام والتخلي عن أكل الكلاب والقطط.. ماعلاقة فيروس #كورونا ؟ (فيديو)

مغردون سعوديون يطالبون السلطات بتكريم إيمان الفرطوشي بعد كشفها قصة مريم ”خاطفة الأطفال“ التي حيرت الجميع (شاهد)

ظهور صارخ لمذيعة قناة العربية “لارا نبهان“ بأناقة تفوق الخيال.. لن تصدق كيف تغير شكلها وأصبحت فاتنة الجمال؟ (فيديو)

انتحار معتمرة في مكة المكرمة بطريقة مروعة.. وحينما وصلت الشرطة السعودية إلى مكان الجثة كانت الصدمة!



هل تذكرون الإعلامي السعودي الشهير “داوود الشريان“ الذي اختفى قبل 20يومًا؟.. شاهدوا كيف كان مصيره المؤلم اليوم في المملكة

ظهور مفاجئ للسلطان قابوس في عمان برفقة طفلة مصابة بالسرطان!.. والديوان السلطاني يتحرك بأوامر هيثم بن طارق

Advertisements

إسرائيل تعلن رسميًا فشلها في اغتيال هذا ‘‘القائد العربي’’ الكبير.. شاهد من يكون؟؟

مذيعة MBC “مهيرة عبد العزيز“ تحرج فنانة لبنانية شهيرة على الهواء.. والأخيرة تبكي بحرقة!!.. شاهد مالذي حدث؟ (فيديو)

مذيعة الجزيرة “سلمى الجمل“ تهز مشاعر الملايين بهذا الموقف.. (فيديو صادم)

حلا الترك كبرت وازداد وزنها.. وملابسها تسبب لها الإحراج أمام الجماهير (شاهد الفيديو)



شاهد.. هذه الاطعمة تسبب لك “جرثومة المعدة“ وتدمر حياتك .. تجنبها فورًا وعش مرتاح البال



معجبة قالت للفنان راشد الماجد ”أحبك“ أمام زوجها.. شاهد كيف رد عليها وكيف تصرف الزوج!! (فيديو)



في مشهد غريب.. فهد يلوذ بالهرب على شجرة خوفا من كلب.. لن تصدق كيف كانت النهاية؟؟ (فيديو)



أسد يعاكس حبيبته “اللبوة“ أمام أشبالها.. وحينما هاج عليها كانت النهاية صادمة (شاهد)

وقالت وسائل إعلام حوثية أن اللواء خليل رفض العودة إلى مناطق الساحل الغربي التي تتواجد فيها تشكيلات عسكرية مدعومة إماراتياً، وأعلن مشاركته للحوثيين في الحرب ضد ما أسماه “العدوان ” وفقاً للمصادر التي رصدها ” أحداث نت ” اليوم .

وأثارت الصورة جدلاً واسعاً في صفوف التشكيلات العسكرية التابعة للإمارات، بعد تزايد عمليات الانشقاق عنها والانضمام للحوثيين، رغم ، مما يبعث الشك بموقف أبو ظبي، تجاه هذه الانشقاقات المتزايدة.

وانشق الكثير من القادة العسكريين الموالين للإمارات في جبهة الساحل الغربي، وأعلنوا انضمامهم لمليشيات الحوثي، في ظاهرة بدأت بالتزايد مؤخراً.