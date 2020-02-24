الكويت توقف الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب كورونا

2020-02-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

وجه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، محمد الجبري، اليوم، جميع الاتحادات الرياضية بوقف كل الأنشطة الرياضية في البلاد لمدة أسبوعين احترازيًّا؛ نظرًا إلى التطورات المتعلقة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).

وقال الوزير الجبري في تصريحات إلى وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم: إن هذه الدعوة جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء الكويتي؛ وذلك حفاظًا على المصلحة العامة وصحة الأبناء في الوسط الرياضي.

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وأشار إلى أنه بعد انتهاء المدة المقررة سيتم تقييم الوضع مرة أخرى، داعيًا المولى عز جل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء الكويتي، وقف الاحتفالات الوطنية الشعبية في الدولة؛ بسبب فيروس كورونا المستجد حتى إشعار آخر.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، صباح اليوم الاثنين، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مشهد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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