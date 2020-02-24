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2020-02-24 ليبيا : لا إصابات بـ فيروس كورونا متابعات الخليج 365 - واس Advertisements نفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد «COVID-19» في ليبيا حتى الآن. وأكد رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بالوزارة فوزي أونيّس أن الوزارة لم تسجل أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في أي من المدن الليبية حتى الآن، موضحاً أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض

هو الجهة الوحيدة التابعة لوزارة الصحة المخولة بتسجيل أي حالة بعد تشخيصها والتأكد من إصابتها. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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