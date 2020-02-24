أكسفورد تحتفل بتخريج دفعاتها الأولى في الشرقية

2020-02-24

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أقامت كلية أكسفورد بالمنطقة الشرقية حفلها بتخريج الدفعة الأولى من طالبات الكلية.

وتضمن برنامج الحفل العديد من الفقرات منها برنامج مشاريع الخريجات في كليات أكسفورد بالمملكة، ورؤية أكسفورد للطالبة السعودية الخريجة، وبرنامج يعرض رحلات الخريجات إلى الخارج لكسب المهارات والعودة لافتتاح المشاريع داخل الكلية.

كما شاركت الطالبات والأمهات في إلقاء كلماتهن وتجاربهن العملية والعلمية مع كلية أكسفورد، كما تضمن الحفل العديد من الفقرات الترفيهية والتراثية والاستعراضية، بمشاركة حشد هائل من الزوار وبحضور بعض من الشخصيات المهمة في المنطقة وأعضاء إدارة كلية أكسفورد وكوادرها الإدارية.

كما تواجدت الدكتورة كاثي بلاند، المدير العام لكليات أكسفورد بالمملكة، في هذا الحفل لتكريم الطالبات الخريجات ودعمهم وتشجيعهم لخوض حياتهم العملية بعد مسيرة التخرج، كما أنها من أبرز وأهم القادة الإداريين في كليات أكسفورد لحرصها المستمر على دعم وتعزيز مهارات الطالبة السعودية.

وبلغ عدد الحضور أكثر من 600 زائرة، حيث قام فريق قسم التدريب والتوظيف وشؤون الخريجات بإعداد برنامج الحفل وتنظيمه.

الجدير بالذكر أن الكلية توظف الطالبات داخل الكلية وإيجاد الفرص الوظيفة الملائمة لهن خارج الكلية بعد مسيرة التخرج بمساعدة فريق قسم التدريب والتوظيف وشؤون الخريجات.

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