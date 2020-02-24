محمد بن مسعود - الدمام - في قمة الدوري المصري الممتاز ألغى حكم مباراة الأهلي والزمالك المباراة بسبب عدم وصول لاعبي الزمالك لملعب المباراة بداعي تعطل الحافلة التي تقلّهم. وحرر نادي الزمالك محضر شرطة يفيد تعرض حافلة الفريق لظروف قهرية بسبب الأمطار، عطلت وصول اللاعبين لملعب المباراة. وكان من المفترض بدء المباراة في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة لكن اتحاد الكرة قرر تأجيل المباراة مدة ساعة لإتاحة الفرصة لفريق الزمالك للوصول للمباراة. ولم يصل الفريق في الموعد المحدد الجديد فاضطر حكم المباراة لانتظار نصف ساعة أخرى قبل أن يقرر إلغاء المباراة واعتبار الأهلي فائزاً. وبحسب اللوائح فإن الزمالك بخلاف خسارته للنقاط الثلاث في المباراة فسيتم خصم ست نقاط أخرى نهاية الموسم. لاعبو "الزمالك" لم يصلوا إلى الملعب.. والحكم يعتمد انتصار "الأهلي" محمد السيّد الخليج 365 2020-02-24 ألغى حكم مباراة الأهلي والزمالك المباراة بسبب عدم وصول لاعبي الزمالك لملعب المباراة بداعي تعطل الحافلة التي تقلّهم. وحرر نادي الزمالك محضر شرطة يفيد تعرض حافلة الفريق لظروف قهرية بسبب الأمطار، عطلت وصول اللاعبين لملعب المباراة. وكان من المفترض بدء المباراة في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة لكن اتحاد الكرة قرر تأجيل المباراة مدة ساعة لإتاحة الفرصة لفريق الزمالك للوصول للمباراة. ولم يصل الفريق في الموعد المحدد الجديد فاضطر حكم المباراة لانتظار نصف ساعة أخرى قبل أن يقرر إلغاء المباراة واعتبار الأهلي فائزاً. Advertisements وبحسب اللوائح فإن الزمالك بخلاف خسارته للنقاط الثلاث في المباراة فسيتم خصم ست نقاط أخرى نهاية الموسم. 24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 10:26 PM في قمة الدوري المصري الممتاز في قمة الدوري المصري الممتاز ألغى حكم مباراة الأهلي والزمالك المباراة بسبب عدم وصول لاعبي الزمالك لملعب المباراة بداعي تعطل الحافلة التي تقلّهم. وحرر نادي الزمالك محضر شرطة يفيد تعرض حافلة الفريق لظروف قهرية بسبب الأمطار، عطلت وصول اللاعبين لملعب المباراة. وكان من المفترض بدء المباراة في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة لكن اتحاد الكرة قرر تأجيل المباراة مدة ساعة لإتاحة الفرصة لفريق الزمالك للوصول للمباراة. ولم يصل الفريق في الموعد المحدد الجديد فاضطر حكم المباراة لانتظار نصف ساعة أخرى قبل أن يقرر إلغاء المباراة واعتبار الأهلي فائزاً. وبحسب اللوائح فإن الزمالك بخلاف خسارته للنقاط الثلاث في المباراة فسيتم خصم ست نقاط أخرى نهاية الموسم. ، لاعبو "الزمالك" لم يصلوا إلى الملعب.. والحكم يعتمد انتصار "الأهلي" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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