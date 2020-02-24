، في دوري الأولى: أحد والباطن يسعيان إلى الصدارة .. وصراع القاع يحتدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق غدًا الثلاثاء مباريات الجولة الـ 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة خمس مباريات، إذ يسعى فيها فريق أحد الوصيف لانتزاع الصدارة ولو مؤقتًا، من أمام العين المتصدر الذي سيلعب في اليوم التالي.

ويلتقي الخليج صاحب المركز الـ 15 برصيد 27 نقطة فريق جدة صاحب المركز التاسع بـ 37 نقطة، وذلك على ملعب نادي الخليج بسيهات، ويواجه فريق الباطن صاحب المركز الرابع بـ 47 نقطة نظيره الثقبة صاحب المركز الثامن بـ 38 نقطة، على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.

وعلى ملعب نادي النجمة بعنيزة يلتقي فريق التقدم بالمركز الـ17 بـ 22 نقطة فريق المجزل صاحب المركز الـ 19 بـ 19 نقطة، والنجوم صاحب المركز الأخير بـ 19 نقطة يواجه الطائي صاحب المركز الـ12 بـ 32 نقطة وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وفي آخر مباريات اليوم الأول للجولة الـ 26 يقابل فريق حطين صاحب المركز الـ 16 بـ 23 نقطة نظيره أحد الوصيف بـ 47 نقطة، على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.

وتستكمل منافسات الجولة يوم الأربعاء بإقامة خمس مباريات، حيث يلتقي القادسية ثالث الترتيب مع العين المتصدر في قمة مباريات الجولة، ويحل النهضة صاحب المركز الرابع ضيفًا ثقيلاً على البكيرية السادس، ويلاقي نجران العاشر جاره في جدول الترتيب الشعلة صاحب المركز الحادي عشر، ويستضيف الجيل صاحب المركز الثالث عشر فريق الجبلين سابع الترتيب، وفي ختام الجولة يواجه الأنصار صاحب المركز الثامن عشر فريق الكوكب الرابع عشر بجدول الترتيب.