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عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، حادثة غامضة بعدما أقدمت معتمرة من الجنسية السودانية على الانتحار من مقر سكنها.

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انتحار معتمرة في مكة المكرمة بطريقة مروعة.. وحينما وصلت الشرطة السعودية إلى مكان الجثة كانت الصدمة!



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ونقل موقع "سبق" السعودي عن مصدر أمني، أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، باشرت صباح اليوم، حالة انتحار لمعتمرة قفزت من الدور الثاني من مقر سكنها بحي جرول بمكة.

وأضاف المصدر: أن المعتمرة من الجنسية السودانية، وضعت حدًا لحياتها، بعدما رمَت بنفسها من الدور الثاني من عمارة؛ مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وأشار المصدر الأمني، إلى أنه "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع، بعد ورود بلاغ بالحادثة، وبعد الكشف عليها من قِبَل الهلال الأحمر؛ اتضح أنها قد فارقت الحياة".

وختم المصدر، بأن "الشرطة فتحت تحقيقًا موسعًا في الحادثة لمعرفة ملابساتها؛ فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، ولا تزال التحقيقات جارية".