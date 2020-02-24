شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في أشجار بقمة جبل الصليل بمحافظة الداير والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بأنه ورد لمركز القيادة والتوجيه بلاغ عن احتراق اشجار واعشاب بقمة جبل الصليل بمركز الجانبة بمحافظة الدائر، مبينا أنه عند تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع بكامل الاطقم الفنية والبشرية وعدد من متطوعي الدفاع المدني وذلك للتعامل مع الحادث بما يقتضيه طبيعة ووعورة الموقع، مضيفا أنه اتضح بأن الحريق بسفح الجبل وفي منطقة غير مأهولة بالسكان وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق من القمة وحتى امتداد سفح الجبل، مشيرا بأن مساحة المنطقة المحترقة التقريبية بلغت (٤٥٠x١٨٠) م٢ وذلك باستخدام المطفيات اليدوية والمعدات الفنية المحمولة وذلك لوعورة وصعوبة الوصول لموقع الحادث حيث لم تسجل ولله الحمد أي إصابات أو وفيات.
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