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تصريحات من المطلوب في قضية خاطفة الدمام قبل القبض عليه
قالت مصادر: إن الرجل كان مع المرأة الخاطفة منذ 16 سنة
متابعات الخليج 365 - الدمام
التقت قناة الإخبارية بالشخص المطلوب للتحقيق على إثر عمليات الاختطاف في الدمام، قبل ساعة من إلقاء القبض عليه.
وقال المطلوب للتحقيق: إن لديه 4 أولاد أعمارهم ليس متأكدًا منها، لكنه أقسم أنهم أولاده، وذكر أنه كان يتوقع أن المرأة المتورطة في اختطاف 3 أطفال قبل عدة سنوات، هؤلاء أبناؤها وليسوا مختطفين، متابعًا أن خلال السنوات الماضية لم يقابل الأولاد أي نقاط تفتيش لإبراز الهويات لهم.
في سياق متصل، أكدت مصادر الإخبارية أن الرجل كان مع المرأة منذ أكثر من 16 سنة، وأنه زوجها وليس قائدها، رغم أن هناك معلومات متضاربة في هذا الجانب.
وكانت الجهات الأمنية في الشرقية قد استدعت والدة أحد المختطفين في الدمام للتعرف على المتهمة بالخطف، وأشارت المصادر إلى أن الوالدة أكدت أن المتهمة هي الخاطفة لابنها منذ أكثر من 20 عامًا.
وأفادت قناة الإخبارية أنه تم القبض على الشخص المرتبط بعلاقة مع المتهمة بالاختطاف في الدمام، وذلك بعد إعادة 3 مختطفين إلى ذويهم.
وكانت جهود رجال الأمن قادت إلى الكشف عن امرأة تورّطت في اختطاف 3 أطفال قبل عدة سنوات تصل في بعض الحالات إلى 27 عامًا، فيما يتم التحقيق معها حاليًّا للكشف عن مصير طفل رابع خُطف قبل 24 عامًا يدعى نسيم الحبتور.
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