شكرا لمتابعة خبر عن عاصفة ترابية تجتاح 4 طرق وتعدم الرؤية الأفقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تتعرّض أجزاء من طرق « الطائف – الرياض، رنية – الخرمة، المدينة – الجموم » الآن إلى موجة غبار كثيفة. وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أن موجة الغبار أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، مطالبًا سالكي الطرق بأخذ الحيطة والحذر. كما نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، مستخدمي طريق المدينة المنورة- القصيم القديم بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية.

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