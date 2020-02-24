شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفاجئ للسلطان قابوس في عمان برفقة طفلة مصابة بالسرطان!.. والديوان السلطاني يتحرك بأوامر هيثم بن طارق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكر الاعلامي العماني البارز عادل الكاسبي أن الطفلة العُمانية عائشة الهوتي البالغة من العمر 6 سنوات والمصابة بمرض السرطان، ستتوجه الأحد إلى ألمانيا لاستكمال العلاج على نفقة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

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ظهور مفاجئ للسلطان قابوس في عمان برفقة طفلة مصابة بالسرطان!.. والديوان السلطاني يتحرك بأوامر هيثم بن طارق

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وكانت قضية الطفلة “الهوتي” تصدرت حديث النشطاء والمغردين العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مطالبين بتوفير علاجها.

وناشد مغرّدون سابقاً عبر هاشتاغ #عايشه_من_حقها_تعالج السلطان قابوس بن سعيد بالتدخل لتوفير العلاج للطفلة.

وبحسب ما قال والدها، فإنّ المرض عاد إليها أربع مرّات، إذا بدأ في الدّم، ثم انتقل للنخاع، ثم العيون، والآن عاد إليها في النخاع الشوكي مرّة أخرى.

وكان من المفترض أن تسافر “عائشة” في شهر يوليو/تموز الماضي، إذ أنّ العلاج متوفر في أمريكا وألمانيا وتكلفته عالية جداً ويقدر بنصف مليون ريال عماني، لكنّ المبلغ المطلوب غير متوفر لدى ذويها.

وكان خالد بن علي الهوتي والد “عائشة”، ناشد وزير الصحة العماني بتوفير العلاج لطفلته.

وأشار الى أنه حاول مقابلة الوزير لكنّه لم يتمكن من ذلك، بسبب “انشغال” الوزير .

وقال إنه قابل مسؤولاً في وزارة الصحة، اذ تمّ تحويل الملف الى ديوان البلاط السلطاني.

ولفت الى أن وزارة الصحة اخبرته لاحقاً بأن الموضوع لم يعد من مسؤوليتها لان المبلغ المطلوب لعلاج “عائشة” كبير جداً.