شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن رسميًا فشلها في اغتيال هذا ‘‘القائد العربي’’ الكبير.. شاهد من يكون؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فشل عملية اغتيال قيادي كبير في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، اليوم، عبر غارة شنتها طائرات الاحتلال على دمشق السورية.

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إسرائيل تعلن رسميًا فشلها في اغتيال هذا ‘‘القائد العربي’’ الكبير.. شاهد من يكون؟؟

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وقال نتنياهو في تصريحات صحفية إن "الهدف من الغارة كان قيادي كبير بالجهاد الإسلامي ولكنه نجا".

وقالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"الجهاد الإسلامي"، في بيان لها اليوم الاثنين إنها "تزف شهيديها زياد أحمد منصور (23 عاما) وسليم أحمد سليم (24 عاما) اللذين ارتقيا ...أثناء العدوان الصهيوني" الذي استهدف دمشق.

ونفى مصدر في "الجهاد" ما تناقله الإعلام الإسرائيلي عن اغتيال أكرم العجوري، نائب رئيس الحركة زياد النخالة، بضربة إسرائيلية استهدفت منزله في دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "وسائط دفاعنا الجوي صدت عدوانا إسرائيليا بالصواريخ من خارج مجالنا الجوي ومن فوق الجولان السوري المحتل، على محيط دمشق، ودمرت أغلبيتها".

من جهة أخرى، قال نتنياهو أنه في حال تقرر شن حرب على غزة "فإنها ستكون أكبر من سابقاتها".