البقمي لـ«عاجل»: مشروع يحول شاليهات النورس بجدة إلى منتزه عام

أكد المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي، لـ«عاجل»، أن الأمانة عرضت خلال ملتقى الاستثمار البلدي المقام بالرياض، مشروع «تحويل شاليهات النورس بالمحافظة إلى منتزه عام».

وأضاف البقمي، أن المشروع المطروح، يتضمن تحويل الشاليهات إلى منتزه وممشى على شاطئ البحر ومطاعم ومقاهٍ؛ حيث يعد ذلك المنتجع الوحيد الذي يوجد موقعه في قلب مدينة جدة ويتميز بالمناظر الخلابة.

ويقع منتجع النورس بجدة في موقع فريد على جزيرة خاصة متفرعة من طريق كورنيش جدة الشمالي، ويتميز بإطلالة خلابة على البحر الأحمر ويقع بالقرب من منطقة التسوق، كما يتفرد بموقع مميز قرب أهم المراكز الحيوية في المدينة التي يقربها ويقرب مطار الملك عبدالعزيز لمسافة 15 دقيقة فقط.

وتضمنت فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي فرصًا استثمارية متميزة، قدم جناح أمانة محافظة جدة خلاله، 300 فرصة استثمارية.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

بالصور.. «المالية» توقع 4 مذكرات تفاهم لدعم مبادرة المشاريع النوعية

«الشؤون البلدية» و«الغرف السعودية» يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز الاستثمار