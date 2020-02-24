الشورى لهيئة المساحة: تأكدوا من صحة المنشور عن «حدود السعودية»

طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للمساحة بمتابعة ما ينشر في المواقع الإلكترونية والمجلات والنشرات المتخصصة، والتأكد من صحة ما يرد فيها عن المملكة العربية السعودية في مجال المساحة والحدود وطبوغرافية المملكة.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439 / 1440هـ، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، خلال جلسته العادية الـ«25» من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة.

ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة إلى تشجيع أعمال البحوث العلمية في المجالات البحرية والملاحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة، والتواصل مع الجهات والأفراد والجامعات والمهتمين، للقيام بتلك البحوث بإشراف الهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأت إحدى عضوات المجلس أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الخرائط «الجيومكانية» وبين التنمية المستدامة، مطالبةً الهيئة العامة للمساحة بإصدار «أطلس السعودية» على أن يكون بمتناول المواطنين للاستفادة منه في أوجه التنمية المتعددة.

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بدوره طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة العامة للمساحة بالاهتمام بجوانب أخرى أكثر أهمية من مشروعها لجمع الأسماء الجغرافية للمملكة، مشيرًا إلى ضرورة تخصيص أعمال الهيئة وإنتاج الخرائط وبيعها، فيما لفت أحد الأعضاء إلى أهمية أن تعمل الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني لتحديث الخرائط التي تُظهر المملكة.

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