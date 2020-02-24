شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الحساب الرسمي لتطبيق أبشر، اليوم الاثنين، عن إمكانية الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا. وقال الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن الخدمة تغطي 345 مركز حجز في مختلف مناطق المملكة. ويأتي ذلك علي ضوء سعي الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وراء إستمرار التعزيز للتحول الرقمي والتسهيل لتقديم الخدمات وتوفير الوقت والجهد علي المواطنين و المقيمين. ويذكر أنه يمكن حجز سيارتك في الأماكن التالية: مراكز الشرطة، المرور، وزارة الداخلية، المطارات. بهذه الخدمة تستطيع معرفة موقع سيارتك المحجوزة في المراكز الأربعة المذكورة عن طريق النت وبطريقة سهلة كما ستعرف من خلال هذه المقالة المختصرة.

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