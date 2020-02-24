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عدن - ياسمين التهامي - في مشهد إرهابي عنصري عنيف.. نشرت مذيعة الجزيرة، "سلمى الجمل"، مقطع فيديو تقشعر له الأبدان حدث لشاب فلسطيني في مواجهة دبابة وجرافة تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني.

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مذيعة الجزيرة “سلمى الجمل“ تهز مشاعر الملايين بهذا الموقف.. (فيديو صادم)

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وفي الفيديو الذي نشرته المذيعة على حسابها في تويتر، ورصدها "بويمن"، يظهر صهيوني، يقود جرافة وبجواره دبابه، لجرف مزارع وأراضي الفلسطينيين.

وحينما تصدى لهم الشباب، قامت الجرافة بدهس أحد الشباب وظل الصهيوني يضرب الفلسطيني المسلم بجرافته حتى قتله.. ثم مثل بجثمانه وعلقه على مخالب الجرافة الحديدية ودفن عليه التراب.

وعلى المقطع علقت الإعلامية في قناة الجزيرة، "سلمى الجمل" بالقول: "هذا هو وجهه الحقيقي، هذا هو الاحتلال العنصري الذي سيفتح لكم بوابات الغرب وبه سترضى عنكم أمريكا ليعم الاستقرار والازدهار بلادكم!!".

الفيديو في التغريدة أدناه: