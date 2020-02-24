سفارة السعودية بالكويت توضح حالة المواطن ضحية الكورونا

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت، أن حالة المواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا في دولة الكويت الشقيقة مستقرة، ولا يوجد هناك أي خطورة عليه، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة حالته.

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم، أنه فور علمها بوجود حالة المواطن قامت بإجراء اتصالاتها مع الجهات المختصة في دولة الكويت الشقيقة للاطمئنان على حالته، معربة عن شكرها وتقديرها للجهات المختصة في دولة الكويت على ما يلقاه المواطن من رعاية صحية.

وشددت على المواطنين بضرورة اتباع التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة الكويتية والالتزام بإجراءاتها، والاتصال عند وجود حالة طارئة، على هاتف الطوارئ الخاص بالسفارة 0096551121069.

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