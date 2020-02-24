السعودية اليوم / بدء فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للمرأة العسكرية بالأردن



عمّان 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للمرأة العسكرية والنوع الاجتماعي في القطاع الأمني، بمشاركة ممثلي قيادات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والأمم المتحدة، والأجهزة الأمنية الأردنية.

ويهدف المؤتمر - الذي يستمر يومين - إلى إبراز دور المرأة وإيجاد فرص متكافئة وزيادة التعاون بين حلف الناتو والأجهزة الأمنية الأردنية لدعم المرأة العسكرية في جميع المجالات.

//انتهى//

17:49ت م

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