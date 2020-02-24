السعودية اليوم / إيقاف 45 عربة "فود تراك" مخالفة بالشرائع



مكة المكرمة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

نفذت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة استهدفت عربات بيع الأطعمة " فود تراك " المخالفة بحجز السيارات بالشرائع، ضمن حملة إزالة التلوث البصري.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد، أنه تم إيقاف 45 عربة "فود تراك" مخالفة لا تحمل تصاريحاً نظامية، مبيناً بأنها مخالفة للاشتراطات الصحية وغير مجهزة لممارسة النشاط، مشيراً بأنه تم خلال الحملة مصادرة العديد من أدوات الطبخ وبراميل بيع الشاهي وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق العربات المخالفة.

و أكَّد " العبيد" حرص بلدية الشرائع على سلامة تداول المواد الغذائية، وأن تكون في بيئة صحية آمنة، مشدداً على ضرورة تطبيق الشروط التي وضعتها الأمانة لتنظيم عربات "الفود تراك" وممارسة النشاط بشكل نظامي.

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16:53ت م

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